Кондитерські фабрики масово припиняють виробництво через надто високу ціну на газ

Президент Асоціації "Укркондпром" розповідає, що вже у попередні місяці при ціні газу 40 тис. грн виробництво багатьох видів продукції було нерентабельним.

Підприємства кондитерської галузі масово припиняють виробництво через надто високу ціну на газ, яка 22 грудня перетнула межу в 73 тис. грн.

Про це повідомив президент Асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк.

Він повідомив, що 22 грудня ціна газу на біржі вже перетнула межу в 73 тис. грн. У зв’язку з цим, частина компаній галузі вже повідомили Асоціації про плани повністю або частково згортати виробництво продукції.

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"Кондитерські підприємства вже кілька місяців балансували на межі рентабельності через надвисокі ціни на газ та зростання вартості всіх інших складових собівартості продукції. Адже вартість газу в цьому році зростала щомісяця починаючи з січня, коли його вартість для виробників складала 5,9 тис грн.", — пояснює Балдинюк.

Президент Асоціації "Укркондпром" розповідає, що в попередні місяці виробники купували газ в середньому за цінами близько 40 тис гривень і вже при такій його вартості виробництво багатьох видів продукції було нерентабельним, а виконання раніше підписаних контрактів було збитковим для підприємств галузі.

В грудні постачальники пропонували газ 55 по тис. гривень за тисячу кубометрів, при якій, за словами Балдинюка, реалізувати вироблену продукцію за економічно обґрунтованими цінами вже було б дуже важко.

"При вартості газу для виробничих потреб в 73 тис. грн. за тисячу кубометрів кондитерським компаніям простіше взагалі згорнути виробництво, адже при такій собівартості продукція буде незатребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках", – каже очільник "Укркондпрому".

Нагадаємо, національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нові тарифи на розподіл газу від 1 січня 2022 року для 40 операторів газорозподільних систем.

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