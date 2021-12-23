Українцям підвищують тарифи на воду: ціна залежатиме від постачальника

В одному місті, залежно від постачальника, може бути різна ціна за воду.

Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг підвищує тарифи на воду для 45 підприємств. Відтепер кожен кубометр, залежно від регіону, може здорожчати на 1,5-6 грн.

Про це пише Obozrevatel з посиланням на дані Нацкомісії у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як зазначають у відомстві, в одному місті, залежно від постачальника, може бути різна ціна за воду.

"У кожного підприємства своя структура витрат: залежить і від кількості споживачів, і від наявності кредитів, і від стану мереж", — йдеться в повідомленні.

У документі, опублікованому Нацкомісією у сферах енергетики та комунальних послуг, можна ознайомитися з повним переліком підприємств та новими тарифами. Наприклад:

"Київводоканал"

було: 25,38 грн за куб;

стало: 30,384 грн за куб.

"Тернопільводоканал"

було: 30,024 грн за куб.

стало: 36,696 грн за куб.

"Дніпроводоканал"

було: 25,284 грн за куб.

стало: 31,356 грн за куб.

"Дніпро-Кіровоград"

було: 44,496 грн за куб.

стало: 45,972 грн за куб.

"Полтававодоканал"

було: 32,604 грн за куб.

стало: 33,768 грн за куб.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нові тарифи на розподіл газу від 1 січня 2022 року для 40 операторів газорозподільних систем.

Читайте також: