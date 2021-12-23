Тіна Кароль повернулася на "Голос країни": "Я сумувала"

Минулого сезону співачка оголосила, що йде з проєкту.

Нині в Києві відбуваються знімання 12 сезону наймасштабнішого музичного проєкту "Голос країни", слоган якого "Так звучить твоя країна".

Цьогоріч у вокального шоу оновлений зірковий тренерський склад, до якого увійшов Святослав Вакарчук, DOROFEEVA, Потап та Оля Полякова.

Сьогодні на знімальному майданчику з'явилась колишня тренерка проєкту Тіна Кароль. Після того, як співачка оголосила, що йде із проєкту минулого сезону, вона повернулась на знімальний майданчик. Фото і відео із нею з'явилось у Мережі. Тіна прийшла підтримати одну з учасниць, після виступу якої вийшла на сцену та заспівала спільну пісню.

Тіна Кароль на "Голосі країни-12"

"Я сумувала", - сказала співачка.

Тренери бурхливо відреагували на повернення Кароль на "Голос країни", особливо її давній колега за проєктом Потап. На запрошення Потапа Тіна на короткий момент повернулась у тренерське червоне крісло.

"Колишня приїхала, не змогла стриматися", - прокомоментував Потап. – "Одночасно радісно і чомусь сумно, люблю тебе і …обожнюю".

Чи змогла учасниця, яку підтримувала Тіна Кароль, розгорнути тренерські крісла, дізнаємось вже незабаром.

Тіна Кароль на Голосі країни 12 / instagram.com/zavaduk

Окрім того, керівник Big Entertainment Shows Володимир Завадюк у себе в Instagram поділився селфі з Тіною і подякував їй, що вона прийшла підтримати учасницю:

"Зустрілись сьогодні на тому ж місці, в особливий час, в гримерці #2. Під час знімань нового сезону "Голосу країни". Дякую, Тіно, що прийшла підтримати талановиту учасницю, яка написала її пісню. Це буде неймовірний сезон. Бо так звучить твоя країна!" - підписав фото Завадюк.

Нагадаємо, дата прем'єри нового сезону "Голосу країни" стане відома незабаром. Усе, що відбувається за лаштунками проєкту, глядачі традиційно зможуть дізнатися на YouTube-каналі "Голосу країни". Цьогоріч ведучими бекстейджу, знятого за підтримки "Київстар ТБ", стануть переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталі Солонік.

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