Чемпіона Італії пограбували, поки він грав у футбол

Чемпіона Італії пограбували, поки він грав у футбол

Зловмисники обчистили будинок гравця на "кругленьку" суму.

Півзахисник міланського "Інтера" Стефано Сенсі став жертвою пограбування.

Як повідомляє Tuttomercatoweb, дім 26-річного футболіста обчистили, поки він разом з командою брав участь у поєдинку 19-го туру Серії А проти "Торіно".

Злодії вдерлися до будинку гравця через кухню та винесли коштовності на загальну суму 200 тисяч євро. Після матчу Сенсі подав заяву до поліції.

"Нерадзуррі" на власному полі обіграли "Торіно" з рахунком 1:0. Міланці виграли сім матчів поспіль у Серії А із загальним рахунок 20:2. Команда Сімоне Індзагі не пропускає протягом шести турів.

Сенсі виступає за міланський клуб від 2019 року. У сезоні 2020/21 він завоював з командою чемпіонство. У поточній кампанії в активі футболіста збірної Італії 9 матчів за "чорно-синіх" у внутрішній першості.

Після 19 турів "Інтер" очолює Серію А, випереджаючи найближчого переслідувача - "Мілан" - на 4 бали.

У наступному, 20-му турі, команда Індзагі на виїзді зіграє проти "Болоньї". Поєдинок відбудеться 6 січня після короткої зимової паузи в чемпіонаті.

"Інтер" є чинним чемпіоном Італії. Минулого сезону "нерадзуррі" перервали дев'ятирічну гегемонію "Ювентуса", вигравши "скудетто" 19-й раз у своїй історії.

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