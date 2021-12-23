Чемпион Италии ограбили, пока он играл в футбол

Чемпион Италии ограбили, пока он играл в футбол

Злоумышленники обчистили дом игрока на "круглую" сумму.

Полузащитник миланского "Интера" Стефано Сенси стал жертвой ограбления.

Как сообщает Tuttomercatoweb, дом 26-летнего футболиста обчистили, пока он вместе с командой участвовал в поединке 19-го тура Серии А против "Торино".

Воры ворвались в дом игрока через кухню и вынесли драгоценности на общую сумму 200 тысяч евро. После матча Сенси подал заявление в полицию.

"Нерадзурри" на своем поле обыграли "Торино" со счетом 1:0. Миланцы выиграли семь матчей подряд у Серии А с общим счетом 20:2. Команда Симоне Индзаги не пропускает в течение шести туров.

Сенси выступает за миланский клуб с 2019 года. В сезоне-2020/21 он завоевал с командой чемпионство. В текущей кампании в активе футболиста сборной Италии 9 матчей за "черно-синих" во внутреннем первенстве.

После 19 туров "Интер" возглавляет Серию А, опережая ближайшего преследователя - "Милан" - на 4 балла.

В следующем, 20-м туре, команда Индзаги на выезде сыграет против "Болоньи". Поединок состоится 6 января после короткой зимней паузы в чемпионате.

"Интер" является действующим чемпионом Италии. В прошлом сезоне "нерадзурри" прервали девятилетнюю гегемонию "Ювентуса", выиграв "скудетто" в 19-й раз в своей истории.

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