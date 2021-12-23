Усиленная реабилитация может подарить Ксюше полноценное будущее

Родители собирают средства на лечение ребенка

Только в этом месяце Ксюше Прахницкой исполнилось 5 года, поэтому пока мышцы ребенка еще развиваются, им нужна максимально правильная нагрузка, чтобы избавиться от последствий ДЦП.

«Моя доченька сделала свои первые шаги в 2,9 года и все благодаря регулярным реабилитациям, которые мы проходим раз 3 месяца. Ксюша родилась на 32 неделе беременности, было поражение ЦНС, аппарат ИВЛ и целый букет диагнозов. Сейчас моя доченька умеет ходить, но постоянные реабилитации нужны, поскольку левую ножку она все еще ставит на носок, по ступенькам спускается и поднимается только с помощью, а как же ей хочется бегать, как и всем детям ее возраста, а еще она ничего не говорит, но все понимает», — рассказывает мама ребенка.

Родители изо всех сил стараются дать ребенку требуется лечение со специалистами, ведь чем меньше ребенок, тем больше возможности его телу и мозгу учиться правильно развиваться. Но услуги специалистов стоят крайне дорого, за эти годы родители потратили сбережения и уже не справляются без помощи людей.

«Ксюшенька вовсе не говорит, кроме слова "мама" от нее ничего не услышать и поэтому нам наш невролог врачом, прописала курс уколов, на первый курс уколов мы собрали деньги (для нас стоимость этого препарата очень высокая), мы его прокололи, и у Ксюши появились новые звуки, так называемый детский лепет, новый звук, но для мы это уже прогресс. А теперь прошел месяц, и на носу очередной курс реабилитации и повторный курс уколов. К сожалению, все финансовые запасы исчерпаны в "ноль". Мне очень хочется, чтобы моя крошечка была здоровой, ходила, бегала и танцевала, говорила и пела песенки. Прошу вас, без помощи нам не справиться», — говорит мама Ксюши.

Реквизиты для помощи:

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