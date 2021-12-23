Тина Кароль вернулась на "Голос країни": "Я скучала"

В прошлом сезоне певица объявила, что уходит из проекта.

Сейчас в Киеве проходят съемки 12 сезона самого масштабного музыкального проекта "Голос страны", слоган которого "Так звучить твоя країна".

В этом году в вокальном шоу обновлен звездный тренерский состав, в который вошли Святослав Вакарчук, DOROFEEVA, Потап и Оля Полякова.

Сегодня на съемочной площадке появилась бывшая тренер проекта Тина Кароль. После того, как певица объявила, что уходит из проекта в прошлом сезоне, она вернулась на съемочную площадку. Фото и видео с ней появилось в Сети. Тина пришла поддержать одну из участниц, после выступления которой вышла на сцену и спела общую песню.

Тина Кароль на "Голоса страны-12"

"Я скучала", — сказала певица.

Тренеры бурно отреагировали на возвращение Кароль на "Голос країни", особенно ее давний коллега по проекту Потап. По приглашению Потапа Тина на короткий момент вернулась в тренерское красное кресло.

"Бывшая приехала, не смогла сдержаться", — прокомментировал Потап. – "Одновременно радостно и почему-то грустно, люблю тебя и …обожаю".

Смогла ли участница, которую поддерживала Тина Кароль, развернуть тренерские кресла, узнаем уже в скором времени.

Тина Кароль на Голосе страны 12 / instagram.com/zavaduk

Кроме того, руководитель Big Entertainment Shows Владимир Завадюк у себя в Instagram поделился селфи с Тиной и поблагодарил ее, что она пришла поддержать участницу:

"Встретились сегодня на том же месте, в особое время, в гримерке #2. Во время съемок нового сезона "Голосу країни". Спасибо, Тина, что пришла поддержать талантливую участницу, которая написала ее песню. Это будет невероятный сезон. Потому что так звучит твоя страна!" – подписал фото Завадюк.

Напомним, дата премьеры нового сезона "Голосу країни" станет известна вскоре. Все, что происходит за кулисами проекта, зрители традиционно смогут узнать на YouTube-канале "Голосу країни". В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке "Киевстар ТВ", станут победитель "Голосу країни-11" Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Натали Солоник.

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