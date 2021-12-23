Украинцам повышают тарифы на воду: цена будет зависеть от поставщика

Украинцам повышают тарифы на воду: цена будет зависеть от поставщика

В одном городе в зависимости от поставщика может быть разная цена за воду.

Национальная комиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг повышает тарифы на воду для 45 предприятий. Теперь каждый кубометр, в зависимости от региона, может подорожать на 1,5-6 грн.

Об этом пишет Obozrevatel со ссылкой на данные Нацкомиссии в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Как отмечают в ведомстве, в одном городе в зависимости от поставщика может быть разная цена за воду.

"У каждого предприятия своя структура затрат: зависит и от количества потребителей, и от наличия кредитов, и от состояния сетей", — говорится в сообщении.

В документе, опубликованном Нацкомиссией в сфере энергетики и коммунальных услуг, можно ознакомиться с полным перечнем предприятий и новыми тарифами. Например:

"Киевводоканал"

было: 25,38 грн/куб;

стало: 30,384 грн. за куб.

"Тернопольводоканал"

было: 30,024 грн. за куб.

стало: 36,696 грн. за куб.

"Днепропроводканал"

было: 25,284 грн/куб.

стало: 31,356 грн. за куб.

"Днепр-Кировоград"

было: 44,496 грн за куб.

стало: 45,972 грн/куб.

"Полтававодоканал"

было: 32,604 грн/куб.

стало: 33,768 грн/куб.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на распределение газа от 1 января 2022 года для 40 операторов газораспределительных систем.

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