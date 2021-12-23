Украинцам повышают тарифы на воду: цена будет зависеть от поставщика

В одном городе в зависимости от поставщика может быть разная цена за воду.
Национальная комиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг повышает тарифы на воду для 45 предприятий. Теперь каждый кубометр, в зависимости от региона, может подорожать на 1,5-6 грн.
Об этом пишет Obozrevatel со ссылкой на данные Нацкомиссии в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Как отмечают в ведомстве, в одном городе в зависимости от поставщика может быть разная цена за воду.
"У каждого предприятия своя структура затрат: зависит и от количества потребителей, и от наличия кредитов, и от состояния сетей", — говорится в сообщении.
В документе, опубликованном Нацкомиссией в сфере энергетики и коммунальных услуг, можно ознакомиться с полным перечнем предприятий и новыми тарифами. Например:
"Киевводоканал"
- было: 25,38 грн/куб;
- стало: 30,384 грн. за куб.
"Тернопольводоканал"
- было: 30,024 грн. за куб.
- стало: 36,696 грн. за куб.
"Днепропроводканал"
- было: 25,284 грн/куб.
- стало: 31,356 грн. за куб.
"Днепр-Кировоград"
- было: 44,496 грн за куб.
- стало: 45,972 грн/куб.
"Полтававодоканал"
- было: 32,604 грн/куб.
- стало: 33,768 грн/куб.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на распределение газа от 1 января 2022 года для 40 операторов газораспределительных систем.
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