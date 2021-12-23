Правительство продлило запрет на ввоз ряда товаров из России — список

Действие эмбарго продлили на год.

Кабинет министров на год продлил запрет на ввоз товаров из России. Действие эмбарго продлено до 31 декабря 2022 года.

Об этом на заседании правительства 23 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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Товары, запрещенные к ввозу в Украину – мясо, рыба, шоколад, кофе, печенье, конфеты, лекарственные средства, одежда, удобрения, вагоны, тракторы, бумага и прочее.

"Указанные действия со стороны РФ (применение торговых санкций и ограничительных мер в торговле), которые среди прочего вызваны противодействием Украины агрессии РФ в отношении нашего государства, создают угрозу причинения вреда интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки недружественных действий по отношению к Украине в сфере торговли", — говорится в документе.

Как ранее сообщалось, Россия с начала 2016 года отказалась от свободной торговли с Украиной – ввела продовольственное эмбарго и возобновила ввозную пошлину на остальные товары. Кроме того, Москва ввела ограничения для украинского экспорта в третьи страны по территории РФ. Санкции России – ответ на вступление в силу экономической части (зона свободной торговли) соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.