В ОП предполагают, что в 2022-м возрастут тарифы на коммуналку

Тарифы могут возрасти на 10-11%
В офисе президента предполагают, что некоторые коммунальные тарифы в Украине могут возрасти в рамках инфляционных ожиданий уже в 2022 году.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Тарифы могут возрасти на 10–11%. По словам заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, речь идет о тарифах на распределение и доставку газа.
Что касается стоимости самого голубого топлива, то к концу отопительного сезона его цена останется без изменений – на уровне восьми гривен для населения. В офисе президента отметили, что для компенсации разницы стоимости кубометра газа из бюджета местным советам выделено 27 миллиардов гривен.
Напомним, премьер Денис Шмигаль заявлял, что цена на газ для населения на следующий годовой период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года будет формироваться в зависимости от цены газа на мировом рынке и объема собственной его добычи.
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