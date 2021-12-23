В ОП припускають, що у 2022-му зростуть тарифи на комуналку

Тарифи можуть зрости на 10-11%
В Офісі президента припускають, що деякі комунальні тарифи в Україні можуть зрости у межах інфляційних очікувань вже у 2022 році.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Тарифи можуть зрости на 10-11%. За словами заступник керівника ОП Ростислава Шурми, йдеться про тарифи на розподіл та доставку газу.
Щодо вартості самого блакитного палива, то до кінця опалювального сезону його ціна залишиться без змін - на рівні восьми гривень для населення. В Офісі президента зазначили, що для компенсації різниці вартості кубометра газу з бюджету місцевим радам виділено 27 мільярдів гривень.
Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що ціна на газ для населення на наступний річний період від 1 травня 2022 року до 30 квітня 2023 року формуватиметься залежно від ціни газу на світовому ринку та обсягу власного його видобутку.
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