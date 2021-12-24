Кондитерские фабрики массово прекращают производство из-за слишком высокой цены на газ

Президент Ассоциации "Укркондпром" рассказывает, что уже в предыдущие месяцы при цене газа 40 тыс. грн. производство многих видов продукции было нерентабельным.

Предприятия кондитерской отрасли массово прекращают производство из-за слишком высокой цены на газ, которая 22 декабря пересекла предел в 73 тыс. грн.

Об этом сообщил президент Ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк.

Он сообщил, что 22 декабря цена газа на бирже уже пересекла предел в 73 тыс. грн. В этой связи, часть компаний отрасли уже сообщили Ассоциации о планах полностью или частично сворачивать производство продукции.

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"Кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости всех других составляющих себестоимости продукции. Ведь стоимость газа в этом году росла ежемесячно начиная с января, когда его стоимость для производителей составляла 5,9 тыс. грн.", – объясняет Балдынюк.

Президент Ассоциации "Укркондпром" рассказывает, что в предыдущие месяцы производители покупали газ в среднем по ценам около 40 тыс. гривен и уже при такой его стоимости производство многих видов продукции было нерентабельным, а выполнение ранее подписанных контрактов было убыточным для предприятий отрасли.

В декабре поставщики предлагали газ 55 по тыс. гривен за тысячу кубометров, при которой, по словам Балдынюка, реализовать производимую продукцию по экономически обоснованным ценам было бы очень трудно.

"При стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн. за тысячу кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет невостребована ни на внутреннем, ни на внешних рынках", — говорит глава "Укркондпрома".

Напомним, национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на распределение газа от 1 января 2022 года для 40 операторов газораспределительных систем.

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