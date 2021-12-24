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Выпуск ТСН.Ранок за 24 декабря 2021 года
Выпуск ТСН.Ранок за 24 декабря 2021 года
Новости Винницы: автолюбители устроили традиционный предновогодний флешмоб
Сюжеты выпуска
Новости Винницы: автолюбители устроили традиционный предновогодний флешмоб
Переновогодний транспорт – как курсирует по Киеву музыкальный трамвай | Новости Украины
Новости Днепра: по всему городу установили две сотни песчаных "ракушек", чтобы быстрее посыпать тротуары
На польско-украинской границе сотни машин выстроились в очереди | Новости Украины
Новости мира: в штате Висконсин произошла массовая троща
В Ровенской области объявлено штормовое предупреждение | Новости Украины
Коронавирус в Украине: за прошедшие сутки зафиксировано более 6,5 тысяч новых больных
ТСН восстанавливает традицию предновогоднего музыкального трамвая | ТСН Ранок
Санта на верблюде проехался по историческому центру Иерусалима | Новости мира
В Харьковском зоопарке уснули медведи | Новости Украины
Новости Кропивницкого: врач спас провалившуюся под лед школьницу
Новости Днепра: семья с тремя маленькими детьми чудом спаслась от огня
Сразу несколько стран Европы усиливают ограничения из-за коронавируса | Новости мира
В Бангладеше вспыхнуло судно, на борту которого находились 500 человек | Новости мира
В Закарпатье спасают жизнь основателю фестиваля "Червона Рута" Тарасу Мельнику | Новости Украины
В Запорожской области перевернулся автобус с двумя десятками детей | Новости Украины
В Словению вернулся живой вертеп – актеры воспроизведут 16 библейских сцен | Новости мира
ТСН восстанавливает традицию предновогоднего музыкального трамвая | ТСН Ранок
Санта-Клаус отправился в путь из своей резиденции на северном полюсе | Новости мира
На польско-украинской границе сотни машин выстроились в очереди | Новости Украины
Новости Днепра: из-за электрокара сгорел двухэтажный дом
Новости Львова: неподалеку от центра города сорвало пожарный гидрант - образовался фонтан
Тарифы на распределение газа вырастут с первого января | Новости Украины
Окончательной договоренности о времени и месте переговоров между США и Россией нет | Новости мира
Новости мира: Беларусь внесла "Радио Свобода" в правительственный реестр экстремистских организаций
Новости Винницы: суд избрал меру пресечения арендатору гостиницы, где произошел масштабный пожар
В Херсонской области на пруду утонули двое детей | Новости Украины
Сочельник, музыкальный трамвай, елка с авто и другое, - в выпуске ТСН.Ранок за 24 декабря 2021 года
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