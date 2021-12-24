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Выпуск ТСН.Ранок за 24 декабря 2021 года

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Выпуск ТСН.Ранок за 24 декабря 2021 года

Новости Винницы: автолюбители устроили традиционный предновогодний флешмоб

Сюжеты выпуска

Сочельник, музыкальный трамвай, елка с авто и другое, - в выпуске ТСН.Ранок за 24 декабря 2021 года

                        

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