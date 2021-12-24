"Гендерное равенство, извините": Арестович о военном учете для украинок

Алексей Арестович заявил, что женщины могут заменить мужчин на тыловых должностях.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал приказ Минобороны о военном учете для украинок.

Об этом он заявил в эфире "Вартові еспресо".

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На вопрос о том, кто решил обязать женщин становиться на военный учет, Арестович ответил: "Ну, гендерное равенство, извините. Женщины этого добивались всю дорогу? Вот, добились, наконец: одни и те же требования к мужчинам и женщинам" .

Арестович также подчеркнул, что постановка на военный учет не означает, что женщин будут призывать на службу.

По его словам, "это делается потому, что государство хочет знать, какие люди, какие специальности у них есть, потому что если введут военное положение — женщины заменят на должностях мужчин, которые в это время будут находиться на фронте".

Напомним, что 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны Украины №313 "Об утверждении Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных".

Под действие приказа попали не только те женщины, которые работают по специальностям, в перечне содержатся такие специальности, как гостинично-ресторанное дело, музыкальное искусство, библиотечное дело.

В то же время в Минобороны предупредили, что алгоритм для становления женщин на военный учет будет опубликован до Нового года.

На брифинге 23 декабря начальник управления персоналом командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач предупредил, что женщины должны стать на учет в военкоматы до конца 2022 года. Призвать на военную службу их можно будет при введении военного положения в стране или в особый период, уточнил военный.

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