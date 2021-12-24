"Гендерна рівність, вибачте":  Арестович про військовий облік для українок

Олексій Арестович заявив, що жінки можуть замінити чоловіків на тилових посадах.

Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував наказ Міноборони про військовий облік для українок.

Про це він заявив в ефірі "Вартові еспресо".

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Так, на питання про те, хто вирішив зобов'язати жінок ставати на військовий облік, Арестович відповів: "Ну, гендерна рівність, вибачте. Жінки цього домагалися всю дорогу? Ось, домоглися нарешті: одні й ті самі вимоги до чоловіків і жінок".

Зрештою, Арестович наголосив, що постановка на військовий облік не означає, що жінок будуть закликати на службу.

З його слів, “це робиться тому, що держава хоче знати, які люди, які спеціальності у них є, тому що якщо введуть воєнний стан - жінки замінять на посадах чоловіків, які в цей час перебуватимуть на фронті”.

Нагадаємо, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони України №313 "Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених із відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних".

Під дію наказу потрапили не лише ті жінки, які працюють за спеціальностями, — у переліку містяться такі спеціальності як готельно-ресторанна справа, музичне мистецтво, бібліотечна справа.

Водночас у Міноборони попередили, що алгоритм для ставання жінок на військовий облік буде опубліковано до Нового року.

Під час брифінгу 23 грудня начальник управління персоналом командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач попередив, що жінки мають стати на облік у військкомати до кінця 2022 року. Призвати на військову службу їх можна буде при введенні воєнного стану в країні або в особливий період, уточнив військовий.

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