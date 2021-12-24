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Випуск ТСН.Ранок за 24 грудня 2021 року

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Випуск ТСН.Ранок за 24 грудня 2021 року

Новини Вінниці: автолюбителі влаштували традиційний передноворічний флешмоб

Сюжети випуску

Святвечір, музичний трамвай, ялинка з авто та інше, - у випуску ТСН.Ранок за 24 грудня 2021 року

                        

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