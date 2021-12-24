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Київ
Львів
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Випуск ТСН.Ранок за 24 грудня 2021 року
Випуск ТСН.Ранок за 24 грудня 2021 року
Новини Вінниці: автолюбителі влаштували традиційний передноворічний флешмоб
Сюжети випуску
Новини Вінниці: автолюбителі влаштували традиційний передноворічний флешмоб
Передноворічний транспорт – як курсує Києвом музичний трамвай | Новини України
Новини Дніпра: по всьому місту встановили дві сотні піщаних "мушлів" аби швидше посипати тротуари
На польсько-українському кордоні сотні машин утворили черги | Новини України
Новини світу: у штаті Вісконсин сталася масова троща
У Рівненській області оголошено штормове попередження | Новини України
Коронавірус в Україні: минулої доби зафіксовано понад 6,5 тисяч нових хворих
ТСН відновлює традицію передноворічного музичного трамвая | ТСН Ранок
Санта на верблюді проїхався історичним центром Єрусалима | Новини світу
У Харківському зоопарку заснули ведмеді | Новини України
Новини Кропивницького: лікар врятував школярку, яка провалилася під кригу
Новини Дніпра: родина з трьома маленькими дітьми дивом врятувалася від вогню
Одразу кілька країн Європи посилюють обмеження через коронавірус | Новини світу
У Бангладеші спалахнуло судно, на облавку якого було 500 людей | Новини світу
На Закарпатті рятують життя засновнику фестивалю "Червона Рута" Тарасу Мельнику | Новини України
В Запорізькій області перекинувся автобус із двома десятками дітей | Новини України
До Словенії повернувся живий вертеп – актори відтворять 16 біблійних сцен | Новини світу
ТСН відновлює традицію передноворічного музичного трамвая | ТСН Ранок
Санта Клаус вирушив у дорогу зі своєї резиденції на північному полюсі | Новини світу
На польсько-українському кордоні сотні машин утворили черги | Новини України
Новини Дніпра: через електрокар згорів двоповерховий будинок
Новини Львова: неподалік середмістя зірвало пожежний гідрант - утворився фонтан
Тарифи на розподіл газу зростуть уже з першого січня | Новини України
Остаточної домовленості про час і місце перемовин між США та Росією немає | Новини світу
Новини світу: Білорусь внесла "Радіо Свобода" до урядового реєстру екстремістських організацій
Новини Вінниці: суд обрав запобіжний захід орендаторці готелю, де сталася масштабна пожежа
В Херсонській області на ставку потонули двоє дітей | Новини України
Святвечір, музичний трамвай, ялинка з авто та інше, - у випуску ТСН.Ранок за 24 грудня 2021 року
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