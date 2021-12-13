Жінка, яка найбільше постраждала під час аварії на переході у Луцьку, у критичному стані

Жінка, яка найбільше постраждала під час аварії на переході у Луцьку, у критичному стані

16-річного водія взяли під варту повторно.

Неповнолітнього водія, який спричинив велику аварію у Луцьку, затримали. Напередодні він разом двома друзями, що сиділи в салоні авто, в’їхав у натовп людей. Порушникам 15 та 16 років, разом в авто вони гасали містом та свої розваги знімали на відео. Спочатку повідомлялось про п’ятьох потерпілих, втім за оновленою інформацією, на "зебрі" підлітки врізались та травмували шістьох людей. Найбільше постраждали 39-річна жінка та її 5-річний син.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Жінка зараз в обласній лікарні, за сломами медиків, її стан критичний. Вона досі у комі у реанімації. Медики не роблять прогнозів. «Діагностовано важку черепно-мозкова травма, перелом правої верхньої кінцівки, лівої нижньої кінцівки», - розповідають лікарі.

В іншій- дитячій лікарні, і 5-річний син потерпілої. У дитини забійна рана лоба. Її життю, за словами медиків, загрози немає. З хлопчиком зараз родичі, має працювати дитячий психолог.

Тим часом 16-річний кермувальник авто наразі у СІЗО. Спочатку його разом з двома пасажирами затримали, згодом усіх трьох відпустили, але врешті водія таки повернули під варту. Коли йому обиратимуть запобіжний захід, ще невідомо.

«Сьогодні йому буде оголошена підозра - порушення ПДР, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. За скоєне йому загрожує від 3 до 8 років», - розповідають в поліції.

Підліток навчається у місцевому училищі, досі проблем із законом у нього не було. Родина на обліку у соцслужбах не стоїть. Авто, на якому він їхав, начебто належить відчиму. Батько хлопця помер, вітчим нині за заробітках.

Неповнолітнього винуватця у страшній ДТП у Луцьку затримали | Новини України

Нагадаємо, що все трапилось у спальному районі Луцька, на пішохідному переході автомобіль влітає у людей. Жінку з дитиною, кажуть очевидці, легковик проносить ще кілька метрів, після чого - трощить дорожній знак.

Водій та його друзі намагалися утекти, але їх забрали до відділка поліції.

Виявилося, що підлітків переслідувала поліція за порушення правил, тому вони і тікали. Все ще встигали фіксувати на телефон і викладати у соціальні мережі. Попередньо, хлопці були тверезі.

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