Россия готовится провести обучение ядерных сил в начале января

На учениях намерены отработать удары межконтинентальной баллистической ракетой.
В начале 2022 года РФ проведет обучение стратегическим ядерным силам, хотя 10 января должны состояться переговоры США и России, на которых обсудят Украину.
Об этом сообщают РосСМИ.
"Обучение "Гром" с участием российской ядерной триады запланировано на начало 2022 года", — говорится в сообщении.
Они состоятся на фоне предстоящих переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности.
Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на Чижском полигоне на севере России.
Также производится учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты дальней авиации ВКС РФ.
Напомним:
- Президент Джо Байден разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава американского государства призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли скоординировали свои действия в случае новой агрессии России против Украины.
- Ранее российский МИД обнародовал так называемый проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.
- Также президенты России Владимир Путин и США Джо Байден договорились, что переговоры по безопасности состоятся в Женеве в январе.