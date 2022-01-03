Россия готовится провести обучение ядерных сил в начале января

На учениях намерены отработать удары межконтинентальной баллистической ракетой.

В начале 2022 года РФ проведет обучение стратегическим ядерным силам, хотя 10 января должны состояться переговоры США и России, на которых обсудят Украину.

Об этом сообщают РосСМИ.

"Обучение "Гром" с участием российской ядерной триады запланировано на начало 2022 года", — говорится в сообщении.

Они состоятся на фоне предстоящих переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности.

Также читайте Россия нанесла авиаудары по провинции Идлиб — Reuters

Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на Чижском полигоне на севере России.

Также производится учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты дальней авиации ВКС РФ.

Напомним: