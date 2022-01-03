Смертельное празднование: в России фейерверк убил подполковника полиции

Мужчина скончался на месте.

В Рязанской области подполковник полиции, приехавший из Москвы отпраздновать Новый год, трагически погиб.

Об этом пишет издание "Известия".

По информации издания, 37-летний Павел С. отмечал праздник в компании знакомых. Во время запуска праздничного фейерверка один из залпов попал в голову мужчине. От травмы он скончался на месте.

Одна из приятельниц мужчины сообщила в полицию о трагедии. С места гибели была изъята батарея фейерверка.

По этому факту проводится доследственная проверка. У погибшего остался девятилетний сын.

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Напомним, в Запорожье 13-летнего парня госпитализировали из-за взрыва петарды.

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