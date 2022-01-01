В Польше петарда попала 25-летнему украинцу в глаз: его спасают медики

Мужчина получил травмы во время неудачного запуска петарды.
В г. Калиш, что в Польше, накануне Нового года, петарда попала в глаза 25-летнему гражданину Украины. Его срочно госпитализировали.
Об этом сообщает portalsamorzadowy.pl.
Спикер больницы в Калише Павел Гавронский рассказал, что у 25-летнего украинца тяжелые травмы из-за взрыва петарды. Медики пытаются сохранить ему глаз, однако не дают гарантий.
"У гражданина Украины рваная рана веки. Медики пытаются спасти мужчине глаз", — сообщили Павел Гавронский.
Известно, что мужчина получил травмы при неудачном запуске петарды.
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