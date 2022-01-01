Звезде было 99 лет.
Умерла легендарная американская актриса Бетти Уайт.
Артистка ушла из жизни у себя дома в Лос-Анджелесе. К слову, ей было 99 лет, а 17 января Бетти Уайт могло бы исполниться 100 лет, пишет Variety.
Также печальную новость подтвердил и ее друг Джефф Уитжас.
"Несмотря на то, что Бетти было почти 100 лет, я думал, что она будет жить вечно. Не думаю, что она когда-то боялась смерти, потому что всегда хотела быть со своим любимым мужем Алленом Ладденом. Уайт верила, что снова будет с ним", – рассказал Джефф Уитжас.
Отметим, Бетти Уайт – американская актриса, комедиантка и телеведущая. Она снималась в таких картинах, как "Золотые девочки", "Шоу Мэри Тайлер".
Кроме того, артистка шесть раз получала премию "Эмми".
Читайте также: