Звезде было 99 лет.

Умерла легендарная американская актриса Бетти Уайт.

Артистка ушла из жизни у себя дома в Лос-Анджелесе. К слову, ей было 99 лет, а 17 января Бетти Уайт могло бы исполниться 100 лет, пишет Variety.

Умерла Бетти Уайт / Associated Press

Также печальную новость подтвердил и ее друг Джефф Уитжас.

"Несмотря на то, что Бетти было почти 100 лет, я думал, что она будет жить вечно. Не думаю, что она когда-то боялась смерти, потому что всегда хотела быть со своим любимым мужем Алленом Ладденом. Уайт верила, что снова будет с ним", – рассказал Джефф Уитжас.

Отметим, Бетти Уайт – американская актриса, комедиантка и телеведущая. Она снималась в таких картинах, как "Золотые девочки", "Шоу Мэри Тайлер".

Кроме того, артистка шесть раз получала премию "Эмми".

Читайте также: