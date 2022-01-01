Зірці було 99 років.

Померла легендарна американська акторка Бетті Вайт.

Артистка пішла з життя у себе вдома в Лос-Анджелесі. До слова, їй було 99 років, а 17 січня Бетті Вайт могло б виповнитися 100 років, пише Variety.

Померла Бетті Вайт / Associated Press

Також сумну новину підтвердив й її друг, Джефф Вітжас.

"Попри те, що Бетті було майже 100 років, я думав, що вона житиме вічно. Не думаю, що вона колись боялася смерті, тому що завжди хотіла бути зі своїм коханим чоловіком Алленом Ладденом. Вайт вірила, що знову буде з ним", - розповів Джефф Вітжас.

Зазначимо, Бетті Вайт- американська акторка, комедіантка і телеведуча. Вона знімалася у таких картинах, як "Золоті дівчатка", "Шоу Мері Тайлер".

Окрім того, артистка шість разів отримувала премію "Еммі".

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