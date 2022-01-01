Глінтвейн: класичний рецепт

Глінтвейн – ідеальний зимовий напій, бо ароматний, смачний та чудово зігріває.

З глінтвейном можна не лише мріяти, загорнувшись у плед. Він чудово підійде для зимового пікніку з грилем та шашликами десь у лісі під засніженою ялинкою.

Інгредієнти:

1 пляшка червоного сухого вина

1 апельсин

1 яблуко

2-3 столові ложки цукру

3 зірочки бодяну

2 палички кориці

5 бутонів гвоздики

Приготування

Апельсин разом із цедрою нарізати кружальцями, а яблуко, очистивши від серцевини, нарізати часточками.

Вино вилити в каструлю, всипати цукор, додати підготовлені апельсин та яблуко, гвоздику, корицю, бодян та повільно нагрівати до повного розчинення цукру, не доводячи до кипіння.

На замітку

За бажання зробити глінтвейн міцнішим, додайте в нього трохи коньяку або рому.

Заміна цукру медом зробить глінтвейн ще ароматнішим.

Екзотичні нотки напою додадуть мускатний горіх, кардамон, імбир, лавровий лист, різні види горошкового перцю.

Глінтвейн подається в спеціальних скляних келихах на невисокій ніжці та з великою ручкою. Через відсутність таких келихів розливайте напій у товстостінні кухлі зі скла або кераміки. Бажано, щоб вони були високі та вузькі, у таких кружках глінтвейн довше залишатиметься гарячим.

Хоч глінтвейн і приготовлений на основі вина, він не вимагає закуски, але якщо ви подасте до нього імбирні пряники або шматочок яблучного штруделю, від такої пари навряд чи хтось відмовиться.