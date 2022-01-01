Глінтвейн: класичний рецепт

Глінтвейн – ідеальний зимовий напій, бо ароматний, смачний та чудово зігріває.
З глінтвейном можна не лише мріяти, загорнувшись у плед. Він чудово підійде для зимового пікніку з грилем та шашликами десь у лісі під засніженою ялинкою.
Інгредієнти:
- 1 пляшка червоного сухого вина
- 1 апельсин
- 1 яблуко
- 2-3 столові ложки цукру
- 3 зірочки бодяну
- 2 палички кориці
- 5 бутонів гвоздики
Приготування
Апельсин разом із цедрою нарізати кружальцями, а яблуко, очистивши від серцевини, нарізати часточками.
Вино вилити в каструлю, всипати цукор, додати підготовлені апельсин та яблуко, гвоздику, корицю, бодян та повільно нагрівати до повного розчинення цукру, не доводячи до кипіння.
На замітку
За бажання зробити глінтвейн міцнішим, додайте в нього трохи коньяку або рому.
Заміна цукру медом зробить глінтвейн ще ароматнішим.
Екзотичні нотки напою додадуть мускатний горіх, кардамон, імбир, лавровий лист, різні види горошкового перцю.
Глінтвейн подається в спеціальних скляних келихах на невисокій ніжці та з великою ручкою. Через відсутність таких келихів розливайте напій у товстостінні кухлі зі скла або кераміки. Бажано, щоб вони були високі та вузькі, у таких кружках глінтвейн довше залишатиметься гарячим.
Хоч глінтвейн і приготовлений на основі вина, він не вимагає закуски, але якщо ви подасте до нього імбирні пряники або шматочок яблучного штруделю, від такої пари навряд чи хтось відмовиться.