У Мережі жорстко розкритикували наречену ексчоловіка Ані Лорак: "До Кароліни ще далеко"

Фани досі не можуть змиритися з тим, що співачка розлучилася з Муратом.
Ексчоловік співачки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, святкував Новий рік разом зі своєю нареченою – Лілєю.
Так, вони зустріли 2022 рік у сімейному колі, обмінялися подарунками, запустили святкові феєрверки та насолоджувалися смачною вечерею.
Звісно ж, закохані поділилися знімками зі святкувань на своїх сторінках в Instagram. Зокрема, Мурат опублікував фото, на якому зображений з Лілією. Вони разом позували біля святкової ялинки. Бізнесмен ніжно обняв свою кохану за талію, а вона тримала його за руку.
"З Новим роком, дякую за неймовірні емоції", - поділився Мурат.
Втім, прихильникам Ані Лорак не сподобалися світлини. Вони вирішили вкотре написати бізнесмену, що його колишня була набагато кращою.
- До Кароліни ще далеко!
- Мабуть, весь цей час шукав копію Ані Лорак.
- Вас завжди будуть порівнювати з Кароліною. Знай, вона набагато краща!
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