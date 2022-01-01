У Мережі жорстко розкритикували наречену ексчоловіка Ані Лорак: "До Кароліни ще далеко"

У Мережі жорстко розкритикували наречену ексчоловіка Ані Лорак: "До Кароліни ще далеко"

Фани досі не можуть змиритися з тим, що співачка розлучилася з Муратом.

Ексчоловік співачки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, святкував Новий рік разом зі своєю нареченою – Лілєю.

Так, вони зустріли 2022 рік у сімейному колі, обмінялися подарунками, запустили святкові феєрверки та насолоджувалися смачною вечерею.

Звісно ж, закохані поділилися знімками зі святкувань на своїх сторінках в Instagram. Зокрема, Мурат опублікував фото, на якому зображений з Лілією. Вони разом позували біля святкової ялинки. Бізнесмен ніжно обняв свою кохану за талію, а вона тримала його за руку.

Мурат Налчаджиоглу з нареченою / instagram.com/muratnalca

"З Новим роком, дякую за неймовірні емоції", - поділився Мурат.

Втім, прихильникам Ані Лорак не сподобалися світлини. Вони вирішили вкотре написати бізнесмену, що його колишня була набагато кращою.

До Кароліни ще далеко!

Мабуть, весь цей час шукав копію Ані Лорак.

Вас завжди будуть порівнювати з Кароліною. Знай, вона набагато краща!

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