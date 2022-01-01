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У Мережі жорстко розкритикували наречену ексчоловіка Ані Лорак: "До Кароліни ще далеко"

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У Мережі жорстко розкритикували наречену ексчоловіка Ані Лорак: "До Кароліни ще далеко"

Мурат Налчаджиоглу з нареченою / instagram.com/muratnalca

Фани досі не можуть змиритися з тим, що співачка розлучилася з Муратом.

Ексчоловік співачки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, святкував Новий рік разом зі своєю нареченою – Лілєю.

Так, вони зустріли 2022 рік у сімейному колі, обмінялися подарунками, запустили святкові феєрверки та насолоджувалися смачною вечерею.

Звісно ж, закохані поділилися знімками зі святкувань на своїх сторінках в Instagram. Зокрема, Мурат опублікував фото, на якому зображений з Лілією. Вони разом позували біля святкової ялинки. Бізнесмен ніжно обняв свою кохану за талію, а вона тримала його за руку.

Мурат Налчаджиоглу з нареченою / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу з нареченою / instagram.com/muratnalca

"З Новим роком, дякую за неймовірні емоції", - поділився Мурат.

Втім, прихильникам Ані Лорак не сподобалися світлини. Вони вирішили вкотре написати бізнесмену, що його колишня була набагато кращою.

  • До Кароліни ще далеко!
  • Мабуть, весь цей час шукав копію Ані Лорак.
  • Вас завжди будуть порівнювати з Кароліною. Знай, вона набагато краща!

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