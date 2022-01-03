Украинцы с "ковидной тысячей" потратили уже 638 млн гривен

Экономический паспорт украинца: когда и кто получит больше 600 тысяч гривен / pixabay.com

Сейчас уже 7,3 млн открытых карт "єПідтримка" в банках

Украинцы открыли 7,1 миллиона карточек в банках для начисления выплат по программе "єПідтримка", более 6,1 млн вакцинированных граждан подали заявки на получение тысячи гривен, а на разные услуги потратили уже 638 млн гривен.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в своем Telegram.

"Результаты только через три недели: 7,3 млн — открытых карт "єПідтримка" в банках, 6,1 млн — заявок на получение выплат в "Дія", 638 млн грн — уже потратили украинцы ", — отметил он.

Также он отметил, что в первые дни 2022 года приложение получило отметку в 13 миллионов уникальных пользователей "Дія", а за 2021 год количество пользователей выросло более чем в 5 раз. Сейчас ежедневный прирост новых пользователей плюс 50-70 тысяч. "Это безумные темпы роста даже для любого технологического бизнеса", – отметил Федоров.

В приложении сейчас 15 документов и 9 услуг. "Дія" принимают более 1 800 организаций по всей стране.

На что украинцы в основном тратят "ковидную" тысячу от Зеленского

Напомним, 19 декабря в Украине стартовала государственная программа "єПідтримка" — полностью вакцинированные против коронавируса граждане начали получать 1000 грн. Потратить эти средства можно на спортзалы, книги, концерты, театры и кинотеатры. А людям от шестидесяти лет – еще и на лекарства.

Так, подать заявку можно в приложении "Дія" с помощью нескольких кликов. Воспользоваться программой могут граждане Украины старше 18 лет при наличии "зеленого" сертификата в приложении "Дія".

Как получить выплату за вакцинацию:

Оформите специальную карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров. Каждый день к проекту будут присоединяться новые. Открыть можно будет и онлайн, и офлайн. Получить деньги на обычную карту нельзя.

Загрузите приложение "Дія" и авторизуйтесь.

Убедитесь, что у вас есть "зеленый" сертификат в приложении "Дія". Как отмечают: сертификат из портала "Дія" или бумажный от семейного врача не подходят. Получить COVID-сертификат в приложении "Дія" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой.

Получить COVID-сертификат в приложении "Дія" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой. Зайдите в раздел Услуги и выберите "Підтримка".

Выберите для выплаты карту "єПідтримка" и ждите поступления денег.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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