В России массово отравились дети в оздоровительном лагере

Несовершеннолетние пострадали в оздоровительном лагере.
В российском Омске сразу девять детей попали в больницу из-за отравления в спортивно-оздоровительном лагере.
Об этом сообщает российское издание ТАСС.
Несколько семей 2 января вечером отдыхали в спортивно-оздоровительном комплексе "Райская лагуна", а затем девять несовершеннолетних поступили в медицинские учреждения Омска с признаками отравления хлором.
"Все они госпитализированы, трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть – в легком состоянии. Одна женщина осталась дома на амбулаторном лечении", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что прокуратурой Кировского округа Омска организована проверка по указанному факту.
Напомним, в Санкт-Петербурге в частной стоматологической клинике скончался 6-летний мальчик. Отмечается, что медики решили ввести мальчика в общий наркоз, и у него практически сразу остановилось дыхание.