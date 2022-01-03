В России массово отравились дети в оздоровительном лагере

В России массово отравились дети в оздоровительном лагере

Несовершеннолетние пострадали в оздоровительном лагере.

В российском Омске сразу девять детей попали в больницу из-за отравления в спортивно-оздоровительном лагере.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Несколько семей 2 января вечером отдыхали в спортивно-оздоровительном комплексе "Райская лагуна", а затем девять несовершеннолетних поступили в медицинские учреждения Омска с признаками отравления хлором.

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"Все они госпитализированы, трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть – в легком состоянии. Одна женщина осталась дома на амбулаторном лечении", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что прокуратурой Кировского округа Омска организована проверка по указанному факту.

Напомним, в Санкт-Петербурге в частной стоматологической клинике скончался 6-летний мальчик. Отмечается, что медики решили ввести мальчика в общий наркоз, и у него практически сразу остановилось дыхание.