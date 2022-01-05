У Кривому Розі працівник автомайстерні повісився на робочому місці

Тіло виявили колеги, які зранку прийшли на роботу.
Сьогодні, 5 січня, зранку у Покровському районі Кривого Рогу співробітник автомайстерні виявив повішеним свого колегу.
Інформацію підтвердили у Криворізькому районному управлінні поліції, пише видання "Свої".
Відомо, що чоловіку було 69 років, в майстерні він працював сторожем. Його тіло було на мотузці прив'язаній до сходів.
Не повідомляється, чи була залишена передсмертна записка і чи були сліди насильницької смерті.
Труп чоловіка спрямують на судмедекспертизу для з'ясування точної причини смерті.
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