У Кривому Розі працівник автомайстерні повісився на робочому місці

Тіло виявили колеги, які зранку прийшли на роботу.

Сьогодні, 5 січня, зранку у Покровському районі Кривого Рогу співробітник автомайстерні виявив повішеним свого колегу.

Інформацію підтвердили у Криворізькому районному управлінні поліції, пише видання "Свої".

Відомо, що чоловіку було 69 років, в майстерні він працював сторожем. Його тіло було на мотузці прив'язаній до сходів.

Не повідомляється, чи була залишена передсмертна записка і чи були сліди насильницької смерті.

Труп чоловіка спрямують на судмедекспертизу для з'ясування точної причини смерті.

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