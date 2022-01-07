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Тіна Кароль шокувала незвичним шпагатом

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Тіна Кароль шокувала незвичним шпагатом

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Артистка вкотре здивувала своєю гнучкістю.

Співачка Тіна Кароль знову здивувала своїх шанувальників.

Так, артистка приголомшила своїм шпагатом. В Instagram-stories 36-річна зірка опублікувала кадр, який зробила під час тренування. На фото знаменитість хизується розтяжкою, напівлежачи на підлозі. Долонями виконавиця доторкнулася до розвернутих стоп.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Ця ж світлина також з'явилася на офіційній фансторінці Кароль в Instagram. У коментарях юзери зізналися, що були шоковані побаченим.

  • Ось це так! Ось яка гнучкість
  • Я в шоці
  • Чого ще можна очікувати від Тіночки! Клас
  • Ого! Як же це складно зробити

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