Тіна Кароль шокувала незвичним шпагатом

Артистка вкотре здивувала своєю гнучкістю.
Співачка Тіна Кароль знову здивувала своїх шанувальників.
Так, артистка приголомшила своїм шпагатом. В Instagram-stories 36-річна зірка опублікувала кадр, який зробила під час тренування. На фото знаменитість хизується розтяжкою, напівлежачи на підлозі. Долонями виконавиця доторкнулася до розвернутих стоп.
Ця ж світлина також з'явилася на офіційній фансторінці Кароль в Instagram. У коментарях юзери зізналися, що були шоковані побаченим.
- Ось це так! Ось яка гнучкість
- Я в шоці
- Чого ще можна очікувати від Тіночки! Клас
- Ого! Як же це складно зробити
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