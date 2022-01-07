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Тина Кароль шокировала необычным шпагатом

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Тина Кароль шокировала необычным шпагатом

Тина Король / instagram.com/tina_karol

Артистка еще раз удивила своей гибкостью.

Певица Тина Кароль снова удивила своих поклонников.

Так, артистка ошеломила своим шпагатом. В Instagram-stories 36-летняя звезда опубликовала кадр, сделанный во время тренировки. На фото знаменитость хвастается растяжкой, полулежа на полу. Ладонями исполнительница прикоснулась к развернутым стопам.

Тина Король / © instagram.com/tina_karol
Тина Король / instagram.com/tina_karol

Эта же фотография также появилась на официальной фан-странице Кароль в Instagram. В комментариях пользователи признались, что были шокированы увиденным.

  • Вот это да! Вот какая гибкость
  • Я в шоке
  • Чего еще можно ожидать от Тиночки! Класс
  • Ого! Как же это сложно сделать

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