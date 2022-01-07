Тина Кароль шокировала необычным шпагатом

Артистка еще раз удивила своей гибкостью.
Певица Тина Кароль снова удивила своих поклонников.
Так, артистка ошеломила своим шпагатом. В Instagram-stories 36-летняя звезда опубликовала кадр, сделанный во время тренировки. На фото знаменитость хвастается растяжкой, полулежа на полу. Ладонями исполнительница прикоснулась к развернутым стопам.
Эта же фотография также появилась на официальной фан-странице Кароль в Instagram. В комментариях пользователи признались, что были шокированы увиденным.
- Вот это да! Вот какая гибкость
- Я в шоке
- Чего еще можно ожидать от Тиночки! Класс
- Ого! Как же это сложно сделать
Читайте также: