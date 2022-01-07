В субботу морозы усилятся: прогноз погоды в Украине на 8 января

В субботу морозы усилятся: прогноз погоды в Украине на 8 января

Завтра ожидается небольшая облачность.

В субботу, 8 января, в Украине будет морозно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет сухо, лишь днем в Карпатском регионе ожидается снег, температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза (в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 3-8° мороза. ), в южных областях и в Закарпатье ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве 8 января также будет без осадков, температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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