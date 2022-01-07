День ангела 8 января: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 13 имен.

День ангела – это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 8 января празднуют: Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Леонид, Константин, Мария, Николай, Михаил.

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любит торопить события и поспешно принимать решение. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, что означает "неспящий". Григорий имеет повышенную душевную чувствительность, он легко уязвим. Пытается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятен в общении и может освоить любую профессию.

Давид

С именем Давида связаны все аврамические религии, такие как христианство, ислам и иудаизм. В переводе с иврита имя Давид означает "любимый" или "любимый". Давид с самого детства характеризует целостность и прекрасный баланс качеств. Обычно Давид вырастает смелым и упорным человеком. Уверенность в своих силах и добродушие всегда привлекает людей. У Давида много друзей и хороших товарищей, что нередко помогает ему в жизни.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – упорный, изобретательный и с оригинальным складом ума. Его упорство легко передается окружению. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и смекалка Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни.

Ефим

Считается, что имя Ефим имеет древнегреческое происхождение и переводится как "благочестивый" или "доброжелательный". Ефим хорошо разбирается в людях. Он точно знает, как и с кем обращаться, чем умело пользуется в достижении своей цели. Еще можно отметить мечтательность Ефима. Со сторонними он общается на более поверхностные темы, а вот по-настоящему открытым бывает только с ближайшими. Ефим не спешит с созданием семьи и готов искать "ту единственную" хоть всю жизнь.

Иосиф

Имя Иосиф имеет древнееврейское происхождение, значение этого имени – "увеличение", "прибыль", "Бог так умножит". Из Иосифов вырастают сговорчивые, добрые, чистосердечные люди, отзывчивые на любую беду, всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Они хорошие мужчины и родители.

Леонид

Имя Леонид — это двухкорневое имя древнегреческого происхождения и означает оно "потомок льва" или "подобный льву". Леонид может найти общий язык с кем угодно, а его умение разбираться в людях нередко выручает его и помогает в жизни. В работе Леонид обладает лидерскими качествами, что позволяет с легкостью занимать руководящие должности. Семейные отношения Леонид строит с серьезным подходом. Он очень требователен к бытовым привычкам партнерши, так что будущая жена пройдет серьезный отбор.

Константин

Константин – это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится смелее и решительнее, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа – одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко добивается успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. У Константина прекрасная деловая интуиция, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярно у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог". Михаил с малого возраста – дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не склонен к злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил – ответственный и упорный работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни.

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Женские именины

Анфиса

Специалисты утверждают, что Анфиса – это имя греческого происхождения и в переводе означает "цветок". Взрослую Анфису очень тяжело понять. Внешне она скромная и добросердечная, но во время близкого знакомства становятся заметны гордость, склонность к "работе на публику". Это обычно не прибавляет ей друзей, но она по этому поводу не переживает. Анфиса – достаточно целеустремленная личность, дополняемая неуемной тягой к красивой жизни. Само желание добиться успеха и будет ее главной движущей силой на всю жизнь.

Мария

Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени – "горькая", "печальная", "отвергнутая". Мария – добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень ранима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда усердно выполняет домашние обязанности. В работе Мария может долго искать себе дело по душе, еще с детства тяготеет к творчеству и нередко ее работа связана с ней. В то же время, Машу можно назвать карьеристкой, она трудолюбива и очень честна.

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