У суботу морози посиляться: прогноз погоди в Україні на 8 січня

У суботу морози посиляться: прогноз погоди в Україні на 8 січня

Завтра очікується невелика хмарність.

У суботу, 8 січня, в Україні буде морозно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде сухо, лише вдень в Карпатському регіоні очікується сніг, температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу (в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу), у південних областях та на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві 8 січня також буде без опадів, температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Читайте також: