У шкіряному жакеті і з шарфом Gucci: Надя Дорофєєва на прем'єрі фільму "Дім Гуччі"

У шкіряному жакеті і з шарфом Gucci: Надя Дорофєєва на прем'єрі фільму "Дім Гуччі"

DOROFEEVA сходила до кінотеатру на прем'єрний показ кримінальної драми.

Вчора, 24 листопада, у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася найочікуваніша прем'єра року - фільм Рідлі Скотта "Дім Гуччі" з Леді Гагою у головній ролі.

Подію відвідало багато українських зірок. Серед них була Надя Дорофєєва із чоловіком Володимиром Дантесом.

Надя Дорофєєва і Джамала / Аліна Онопа, ТСН.ua

На прем'єрі відбулися також знімання нового випуску ""Світського життя". Цього разу замість Каті Осадчої світською репортеркою була Джамала. Вона взяла інтерв'ю у Дорофєєвої.

Надя Дорофєєва і Джамала / Аліна Онопа, ТСН.ua

Надя Дорофєєва і Джамала / Аліна Онопа, ТСН.ua

Надя Дорофєєва і Джамала / Аліна Онопа, ТСН.ua

Надя продемонструвала стильний лук. Зірка була одягнена у чорний шкіряний жакет, чорний світшот і чорні широкі штани. На шиї у неї висів шоколадно-бежевий довгий шарф Gucci із логотипом бренду.

Надя Дорофєєва / Аліна Онопа, ТСН.ua

Аутфіт Надя доповнила гірчичним взуттям на грубій підошві.

Надя Дорофєєва і Джамала / Аліна Онопа, ТСН.ua

Надя Дорофєєва / Аліна Онопа, ТСН.ua

Волосся артистка зібрала у пучок, випустивши спереду пасма. На обличчі був максимально природний макіяж.

Надя Дорофєєва / Аліна Онопа, ТСН.ua

Джамала цього вечора продемонструвала ефектний образ у чорній мінісукні з великим бантом спереду та зі шнурівкою ззаду, а також у колготах в сітку і замшевих ботильйонах на високій платформі і підборах.

Надя Дорофєєва і Джамала / Аліна Онопа, ТСН.ua

Надя Дорофєєва і Джамала / Аліна Онопа, ТСН.ua

Головним акцентом в її аутфіті була цікава золота прикраса з широким ланцюгом на шиї.

Надя Дорофєєва і Джамала / Аліна Онопа, ТСН.ua

Про фільм:

"Дім Гуччі" — це художній фільм Рідлі Скотта. Основою сценарію стрічки стала книжка Сари Гей Форден "Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності". Центральна подія — вбивство Мауріціо Гуччі, яке відбулося у 1995 році.

Леді Гага у фільмі виконала роль колишньої дружини Мауріціо Гуччі — Патриції.

Від сьогодні, 25 листопада, фільм "Дім Гуччі" у всіх кінотеатрах України.

Надя Дорофєєва відвідала прем'єру фільму "Дім Гуччі" (19 фото)

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