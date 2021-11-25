У шкіряному жакеті і з шарфом Gucci: Надя Дорофєєва на прем'єрі фільму "Дім Гуччі"

DOROFEEVA сходила до кінотеатру на прем'єрний показ кримінальної драми.
Вчора, 24 листопада, у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася найочікуваніша прем'єра року - фільм Рідлі Скотта "Дім Гуччі" з Леді Гагою у головній ролі.
Подію відвідало багато українських зірок. Серед них була Надя Дорофєєва із чоловіком Володимиром Дантесом.
На прем'єрі відбулися також знімання нового випуску ""Світського життя". Цього разу замість Каті Осадчої світською репортеркою була Джамала. Вона взяла інтерв'ю у Дорофєєвої.
Надя продемонструвала стильний лук. Зірка була одягнена у чорний шкіряний жакет, чорний світшот і чорні широкі штани. На шиї у неї висів шоколадно-бежевий довгий шарф Gucci із логотипом бренду.
Аутфіт Надя доповнила гірчичним взуттям на грубій підошві.
Волосся артистка зібрала у пучок, випустивши спереду пасма. На обличчі був максимально природний макіяж.
Джамала цього вечора продемонструвала ефектний образ у чорній мінісукні з великим бантом спереду та зі шнурівкою ззаду, а також у колготах в сітку і замшевих ботильйонах на високій платформі і підборах.
Головним акцентом в її аутфіті була цікава золота прикраса з широким ланцюгом на шиї.
Про фільм:
"Дім Гуччі" — це художній фільм Рідлі Скотта. Основою сценарію стрічки стала книжка Сари Гей Форден "Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності". Центральна подія — вбивство Мауріціо Гуччі, яке відбулося у 1995 році.
Леді Гага у фільмі виконала роль колишньої дружини Мауріціо Гуччі — Патриції.
Від сьогодні, 25 листопада, фільм "Дім Гуччі" у всіх кінотеатрах України.
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