Рома - Зоря: де дивитися та ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

На луганчан чекає надвідповідальна дуель.
У четвер, 25 листопада, луганська "Зоря" проведе виїзний поєдинок 5-го туру групової стадії Ліги конференцій проти римської "Роми".
Матч відбудеться в Римі, на "Стадіо Олімпіко". Стартовий свисток від головного арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.
Де дивитися матч Рома - Зоря
На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.
Прогнози букмекерів на матч Рома - Зоря
На думку букмекерів, фаворитом протистояння є італійський клуб. На перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1,17. Нічия - 7,50. Перемога луганчан - 15,00.
- Після чотирьох турів в активі підопічних Віктора Скрипника шість балів та третя сходинка в турнірній таблиці. Для того, аби у "Зорі" залишилися шанси на продовження боротьби, потрібно не програти римлянам та сподіватися, що лідер групи "Буде-Глімт" (Норвегія) не виграє у болгарського ЦСКА;
- "Рома" має сім очок та йде другою;
- У першій дуелі між "Зорею" та "Ромою", яка відбулася 30 вересня в Запоріжжі, сильнішою була італійська команда (3:0);
- Поєдинки заключного шостого туру в квартеті C заплановано на 9 грудня: ЦСКА Софія - "Рома", "Зоря" - "Буде-Глімт".
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах поборються проти команд, які посіли треті місця у групах ЛЄ.