Рома - Зоря: де дивитися та ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

Рома - Зоря: де дивитися та ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

На луганчан чекає надвідповідальна дуель.

У четвер, 25 листопада , луганська "Зоря" проведе виїзний поєдинок 5-го туру групової стадії Ліги конференцій проти римської "Роми".

Матч відбудеться в Римі, на "Стадіо Олімпіко". Стартовий свисток від головного арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Рома - Зоря

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Рома - Зоря

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є італійський клуб. На перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1,17. Нічия - 7,50. Перемога луганчан - 15,00.