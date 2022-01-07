В Украине с начала пандемии от коронавируса умерло более 97 тысяч человек

В Украине с начала пандемии от коронавируса умерло более 97 тысяч человек

За все время пандемии COVID-19 заболели более 3,5 млн украинцев.

Число умерших от коронавируса украинцев превысило 97 тысяч.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 7 тыс. 177 тыс. больных COVID-19, в частности, заболели 364 ребенка и 203 медика. С коронавирусной болезнью вчера госпитализировали 1 тыс. 866 человек, умерли – 192, выздоровели – 5 тыс. 595 человек.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 3 млн 696 тыс. 468 человек; выздоровели - 3 млн 506 тыс. 509 человек; умерли – 97 тыс. 088. Сделано 16 млн 933 тыс. 070 ПЦР-тестов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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