Як українським студентам вступити до європейського університету під час війни

Українці можуть вступити до європейських Вишів, а студенти та викладачі продовжити навчання чи тримати роботу в Європі під час війни. ТСН розповідає як це зробити та на що можна розраховувати українським студентам та абітурієнтам за кордоном.

Як вступити в європейський університет українцям

Абітурієнтам, що мають намір вступити у ВНЗ в європейській країні потрібно пройти ряд спрощених процедур. Ми радимо не баритися тим українцям, які вирішили вступити в іноземний вищий освітній заклад і дізнаватись, чи почав приймати обраний вами університет документи.Європа спростила порядок вступу для українців, але вимоги й терміни відрізняються в різних освітніх закладах, тому радимо уточнювати цю інформацію, зв’язавшись з університетом напряму. Багато навчальних закладів приймають документи онлайн, таким же чином можна отримати рішення про зарахування.

Подача документів у вузи за кордоном

Подача документів для вступу та продовження навчання проводиться у спрощеному порядку. Так, польські та австрійські вищі навчальні заклади тепер не вимагають перекладу пакету документів на польську та, відповідно, німецьку мови та завірення таких перекладів. Пакет документів. які потрібно подавати для вступу відрізняється залежно від обраного вузу та країни навчання. Для вступу потрібні сертифікати, дипломи, документи що підтверджують статус учня, студента,інше.

Плата за навчання

Деякі європейські університети надають можливість українцям навчатися безплатно, навчання в інших може обійтися в одну-півтори тисячі євро на рік або дорожче. Так, рік навчання у Великобританії може коштувати й 13000 євро на рік.

Чи потрібно знати мову

Не дивлячись на те, що у більшості університетів Європи викладають державною мовою, є багато університетів де навчатися можна англійською. Такі є, наприклад, в Польщі, Німеччині, Греції та інших країнах.

Проживання в країні навчання

Через те, що житло в східній частині Європи дешевше ніж в західній, багато українців вибирають саме східноєвропейські виші. Оренда квартири чи кімнати можуть обійтися тут ті самі кошти, що і в Україні.

Безплатне навчання в Європі

Такі країни, як-то: Польща, Чехія, Словаччина, Німеччина, Австрія, Італія, Греція та Норвегія, виділяють безплатні бюджетні місця, або місця за символічну платню для студентів з України.

Так, ви можете вступати у наступні університети на безплатній основі, якщо складете тест на знання мови країни:

В деяких країнах, наприклад, в Греції, де навчання іноземців є безплатним, мову можна вивчати на курсах, паралельно із навчанням у ВНЗ. Окрім того, є університети, що видають стипендії та покривають затрати на вивчення мови та навчання в цілому. Приватні ВНЗ, зазвичай, надають лише платні місця для навчання.

Більше шансів на безплатне навчання мають українці з високими досягненнями – таких за радістю беруть до себе майже всі ВНЗ. Так, серйозним аргументом можуть слугувати документи:

Ті, що свідчать про закінчення школи або ВНЗ з відзнакою.

Підтвердження значних досягнень в науковій сфері.

Грамоти та відзнаки про призові місця на міжнародних та державних олімпіадах, конкурсах.

Навчання у Польщі

Звернувшись до польського національного агентства з питань академічного обміну, українські студенти мають змогу вступити в вищі навчальні заклади навчання в Польщі вже в цьому семестрі та не витрачати час дарма.

Для того, щоб вступити до польського ВНЗ необхідно отримати податковий ідентифікатор PESEL. Фактично, PESEL надає статус тимчасового притулку та можливість вчитися. Такий ідентифікатор можна отримати в будь-якій країні Європейського Союзу, в кожній країні він називається по-різному. У разі його отримання ви зможете безплатно навчатися в державних польських ВНЗ і оформити заяву на стипендію та студентський кредит. В приватних навчальних закладах можливість навчатися безплатно не передбачена.

Окрім того, після закінчення 9 класу, можна вступити у польський ліцей або технікум. По закінченню цих закладів необхідно складати екзамени та можна вступати в місцеві ВНЗ.

Навчання в Німеччині та Австрії

Чи не найскладнішим, мабуть, є вступ до вищих закладів Німеччини, адже німецькі ВНЗ задають високу планку навіть для своїх абітурієнтів. Зазвичай для вступу до німецького ВНЗ необхідно провчитися хоча б рік у Німеччині у школі, коледжі, або пройти довишівську підготовку такого ж терміну. Коледжів, що готують до вступу тут дуже мало. Наразі для абітурієнтів з України створюються додаткові місця, існує ряд поступок. Допомагають і одноразовими виплатами для студентів, і роботою для українських вчених.

Якщо ви біженець з України та маєте намір навчатися в Німеччині, можете звернутися до академічної служби обмінів DAAD, що нещодавно прийняло програму допомоги біженцям. Ця програма передбачає підтримку українських абітурієнтів та студентів, різні види допомоги, в тому числі надання стипендій для студентів з України що вже навчаються в Німеччині.

В Австрії в ряді університетів також спростили вимоги для вступу українців. Як зазначалось вище, скасували вимоги до перекладу документів, спростили або скасували ряд складних бюрократичних процедур, що часто були перешкодою для вступу в австрійські ВНЗ. Віденський університет продовжив набір студентів до 30 квітня, навчатися можна як німецькою, так і англійською мовами.

Корисні посилання для українців, що виявили бажання навчатися за кордоном

Наводимо корисні посилання, що дозволять вам знайти допомогу, визначитися з вибором університету та отримати гранти на навчання.

Програма обміну Erasmus+ дозволяє знайти отримати грант на навчання. На сайті ви зможете відшукати інформацію про доступні для студентів програми. Перевага надається мотивованим студентам із досягненнями в навчанні та знанням іноземної мови.

Ініціатива Німецьких Університетів – тут допомагають студентам з України вакантними навчальними місцями в німецьких університетах.

Studyinaustria.at – інформація про систему освіти Австрії, інструкціями для студентів та вчених з України як продовжити навчання в австрійських університетах.

Ресурс Chevening дозволяє вступити на 2023/2024 навчальні роки на навчання у Великобританію. Програма направлена на допомогу в отриманні стипендій для студентів, що зможуть навчатися протягом року на магістратурі.

Сторінка в Twitter Support to Ukrainian Higher Education and Research допомагає біженцям з України з навчанням за кордоном.

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