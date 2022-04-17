Відновлення мосту поблизу Стоянки на завершальному етапі: в ОП показали відео

Відновлення мосту поблизу Стоянки на завершальному етапі: в ОП показали відео

Тимчасовий міст замість зруйнованої переправи біля Стоянки на Київщині відкриють для руху транспорту вже найближчим часом.

Відео з ходом відновлювальних робіт на об’єкті опублікував заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Міст буде відкрито найближчими днями», - розповів він.

Як раніше заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міст поблизу Стоянки на Житомирській трасі було зруйновано в перші дні війни, що ускладнило транспортне сполучення з Києвом.

Роботи на трасі стартували на початку квітня. Дорожники провели розчищення проїжджої частини від знищених автівок та техніки, демонтували зруйнований міст та оперативно звели тимчасову переправу.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що в Романівці відкрили рух тимчасовим мостом, що з’єднає Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ворзель із Києвом.