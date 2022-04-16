Арестович пояснив, чи означають масовані ракетні удари по Україні підготовкою до нового наступу РФ

Арестович пояснив, чи означають масовані ракетні удари по Україні підготовкою до нового наступу РФ

Характер і напрям ракетних ударів РФ жодним чином не пов'язаний з наступом, вважає Арестович.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував збільшення кількості ворожих ракетних ударів по всій території України. Він вважає, що Росія мститься за потоплений флагман Чорноморського флоту РФ.

Про це Арестович сказав в ефірі одного з телеканалів у суботу, 16 квітня.

Він пояснив, характер і напрям ракетних ударів жодним чином не пов'язаний з наступом, який, за даними Міноборони України, може трапитися найближчим часом.

"Це спроба помсти за "Москву", яку потопили українські ракети. Це така собі відповідь. Вони намагалися вдарити по заводу, який має відношення до будівництва ракет "Нептун", – сказав Арестович.

Радник глави ОП також пояснив, що для РФ означає втрата крейсера "Москва". Він каже, що важливість потоплення "Москви" полягає в тому, що саме цей крейсер надавав координацію та насамперед це був повітряний захист Росії. Там було 64 ракетні комплекси.

"Це було потужне ППО, яка прикривала російські війська на південному напрямку. Він зменшував можливість для дії нашої авіації. За вартістю "Москва" – це як танкова дивізія пішла на дно", – зауважив він.

Нагадаємо, на російському крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас.

Ввечері 14 квітня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі. За даними російського опозиціонера, колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова, зі 510 членів екіпажу вдалося врятуватися лише 58.

Згодом у Міністерство оборони США підтвердили, що крейсер "Москва" потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

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