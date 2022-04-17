Окупанти переплутали машину для чистки вигрібних ям із бензовозом

Авто вони вкрали у місцевих мешканців.

Російські окупанти, схоже, не розуміються техніці спеціального призначення. Вони вкрали в українців машину для чистки вигрібних ям, адже думали, що то бензовоз.

Про це повідомили на сторінці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у Facebook.

"Переплутали з бензовозом і забрали у місцевих. Напевне і досі не зрозуміли, що то за машина така. А це авто, що чистить вигрібні ями. Не питайте, чому вони не знали. У них просто не заведено таким користуватись", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині відновлюють Тростянецьку міську лікарню. За майже місяць окупації вона зазнала масштабних руйнувань. Медики кажуть, увійшовши в заклад і побачивши сучасні умови та апаратуру, росіяни озвіріли від люті та заздрості і направили дула танків на заклад.

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