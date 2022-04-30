Энергетик погиб от российской мины, еще двое оказались в больнице

Энергетик погиб от российской мины, еще двое оказались в больнице

Ремонтная бригада энергетиков ДТЭК взорвалась на взрывном устройстве по грунтовой дороге, установленном российскими оккупантами. Один сотрудник погиб, двое – в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Компания выражает глубокие соболезнования семье погибшего ведущего инженера и пострадавших специалистов аварийной бригады, с первого дня войны работающих на энергетическом фронте, чтобы возвращать свет на освобожденных от оккупации территориях. Компания оказывает всю необходимую поддержку и материальную помощь семьям пострадавших сотрудников, а также делает все, чтобы они получили необходимое лечение», – сообщили в компании.

Трагедия произошла 28 апреля.

Аварийная бригада взорвалась на взрывном устройстве, когда двигалась в районное подразделение после выполнения работ в Макаровском районе.

По предварительным выводам специалистов автомобиль подорвался на заложенном взрывном тротиловом устройстве на глубине 60 сантиметров от земли с выведенным спусковым механизмом. В таком устройстве отсутствует металл. Вот поэтому его было трудно найти саперам. На обратном пути бригадный автомобиль задел этот механизм и произошел взрыв.

Случай произошел, несмотря на то, что компания работает в соответствии со специальной разрешительной процедурой на выполнение работ для того, чтобы электромонтеры могли безопасно работать.

Маршрут, по которому двигалась бригада, проверялся на наличие опасных устройств представителями ГСЧС в присутствии представителей компании 20 апреля. Бригада получила разрешение на безопасное ведение работ в этом месте. Бригадный автомобиль двигался утром на место работ и после завершения по одной и той же согласованной трассе, не меняя маршрута.

Комиссия, созданная для проверки обстоятельств трагедии, тщательно изучит детали, чтобы исключить возможность подобных случаев с нашими сотрудниками, возвращающими свет в дома жильцов.

«Мы стараемся делать все возможное, чтобы максимально обезопасить наших работников. Аварийные бригады выезжают на место работы исключительно после саперов, тщательно проводящих разминирование территорий и разрешающих. К большому сожалению, подобные трагедии все равно случаются. ДТЭК обязательно предоставит всю необходимую помощь для лечения пострадавших энергетиков и поможет семье погибшего. Благодаря энергетикам, героически выполняющим свою работу в военное время, тысячи людей сейчас могут пользоваться электроэнергией», — сообщил исполнительный директор Дмитрий Сахарук.