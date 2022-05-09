США на рік скасували імпортні мита на українську сталь

США на рік скасували імпортні мита на українську сталь

Сполучні Штати на рік скасували 25% імпортних мит на українську сталь.

Міністерство торгівлі США оголосило про призупинення дії 232 митних тарифів на українську сталь.

Про це йдеться у заяві відомства.

"Металургійна промисловість України має винятково важливе значення для економічної потужності країни, у ній працює кожен 13-й українець з високооплачуваною роботою", — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що деякі з найбільших сталеливарних заводів України значно постраждали "від варварства Путіна", а сталеливарний завод у Маріуполі ("Азовсталь". — Ред.) став символом рішучості України протистояти агресії Росії.

"Багато металургійних заводів України продовжували сплачувати, годувати і навіть надавати притулок своїм працівникам під час бойових дій. Не дивлячись на довколишні бої, деякі українські заводи навіть знову почали виробляти", — пишуть у американському Мінторгівлі.

Створення експортних можливостей для цих заводів називають важливим для їхньої здатності продовжувати наймати своїх працівників та підтримувати одну з найважливіших галузей промисловості України.

"Ми не можемо просто захоплюватися силою духу українського народу - ми повинні підтримувати його та підтримувати одну з найважливіших галузей економіки для економічного добробуту України.

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Щоб металургійні заводи продовжували бути економічним рятівним колом для народу України, вони повинні мати можливість експортувати свою сталь. Сьогоднішнє оголошення є сигналом для українського народу, що ми прагнемо допомогти йому процвітати перед обличчям агресії Путіна і що їхня робота створить сильнішу Україну як сьогодні, так і в майбутньому", — заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо.

Своєю чергою міністерка економіки України Юлія Свириденко назвала таке рішення США поворотним моментом у торгових відносинах між Києвом та Вашингтоном.

Раніше Україна домовилася про скасування ввізного мита та тарифних квот з Великою Британією.

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