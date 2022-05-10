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Посольство Греции в Украине возвращается в Киев

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Посольство Греции в Украине возвращается в Киев

pixabay.com

Посольство Греции в Украине возобновляет свою работу в Киеве.

Сотрудники посольства Греции, покинувшие Киев из соображений безопасности после начала военного вторжения России в Украину, возобновляют свою работу в столице.

Об этом сегодня, 10 мая, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Греции.

Также отмечается, что посольство вместе с Генеральным консульством в Одессе будет продолжать оказывать всю возможную помощь гражданам Греции и украинцам.

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