Посольство Греции в Украине возвращается в Киев

Посольство Греции в Украине возобновляет свою работу в Киеве.
Сотрудники посольства Греции, покинувшие Киев из соображений безопасности после начала военного вторжения России в Украину, возобновляют свою работу в столице.
Об этом сегодня, 10 мая, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Греции.
Также отмечается, что посольство вместе с Генеральным консульством в Одессе будет продолжать оказывать всю возможную помощь гражданам Греции и украинцам.
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