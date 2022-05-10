Посольство Греції в Україні повертається до Києва

Посольство Греції в Україні відновлює свою роботу у Києві.
Співробітники посольства Греції, які покинули Київ з міркувань безпеки після початку військового вторгнення Росії в Україну, відновлюють свою роботу в столиці.
Про це сьогодні, 10 травня, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Греції.
Також зазначається, що посольство разом з Генеральним консульством в Одесі буде продовжувати надавати всю можливу допомогу громадянам Греції, а також українцям.
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