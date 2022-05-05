Посольство Канади повернеться до України: деталі

Точної дати поновлення роботи канадського посольства в Україні наразі немає.

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза незабаром повернеться до України.

Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, - пише Укрінформ.

“Наша мета - відновити дипломатичну присутність в Україні. Можу підтвердити, що Лариса Ґаладза, яка була нашим послом в Україні й зараз перебуває на півдні Польщі, повернеться”, - додала Жолі.

Але вона не назвала точної дати поновлення роботи канадського посольства в Україні.

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Напередодні міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що федеральний уряд Канади змінить свій закон про санкції, щоб дозволити перерозподіл вилучених та підсанкційних іноземних активів як компенсацію жертвам або допомогу у відновленні іноземної держави після війни.

Нагадаємо, уряд Великої Британії запровадив заборону на експорт до Росії товарів, які можуть бути використані проти народу України. Також ухвалено рішення про пільгові умови для українських товарів: Британія знизила до нуля всі ввізні мита для продукції з України та скасувала квоти.

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