Обмеження на виїзд за кордон чоловікам можуть послабити — Арестович

Обмеження на виїзд за кордон чоловікам можуть послабити — Арестович

Радник керівника ОП Олексій Арестович розповів, чому за повного мобілізованого резерву, українським чоловікам не дозволяють поки виїжджати за кордон.

Арестович сказав, що ці обмеження можуть пом'якшити.

Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

"Це величезне питання. Зараз триває дискусія, щоб окремим категоріям чоловіків дозволили виїжджати за кордон, принаймні короткотерміново. Адже волонтери і так виїжджають, з зобов’язанням повернутися. Бізнесмени, науковці, багато категорій чоловіків, які цього потребують (дозволу на виїзд за кордон. — Ред.)", — сказав Арестович.

Проте для цього потрібна зміна законодавства і рішення Верховної Ради. За словами Арестовича, це займе певний час.

"Дискусія триває. Такі рішення нелегко ухвалювати під час війни. Будь-яка помилка може обернутися докорами: "Ага, якщо б не це, то це було б так". Це дуже складно і морально, і організаційно, і законодавчо. Але дискусія триває щодня і стає напруженішою. Адже економіку також треба запускати", — зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, що дедалі частіше на кордоні ловлять україських чоловіків призовного віку, які тікають з України замість того, щоб боротися з агресором.

Так, недавно у Львові затримали чоловіка, який за 10 тисяч доларів виготовляв фейкові довідки для перетину кордону.

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