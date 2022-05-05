Посольство Канады вернется в Украину: детали

Точной даты возобновления работы канадского посольства в Украине нет.

Посол Канады в Украине Лариса Галадза скоро вернется в Украину.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет Укринформ.

“Наша цель – восстановить дипломатическое присутствие в Украине. Могу подтвердить, что Лариса Галадза, которая была нашим послом в Украине и находится на юге Польши, вернется”, — добавила Жоли.

Однако она не назвала точной даты возобновления работы канадского посольства в Украине.

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Накануне министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что федеральное правительство Канады изменит свой закон о санкциях, чтобы разрешить перераспределение изъятых и подсанкционных иностранных активов в качестве компенсации жертвам или помощи в восстановлении иностранного государства после войны.

Напомним, правительство Великобритании ввело запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы против народа Украины. Также принято решение о льготных условиях для украинских товаров: Великобритания снизила до нуля все ввозные пошлины для продукции из Украины и отменила квоты.

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