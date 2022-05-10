Україна представила дорожню карту енергосанкцій проти РФ

Експертна група Єрмака-Макфола напрацювала Дорожню карту енергетичних санкцій.

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), екс-радник президента США з питань національної безпеки Посол Майкл Макфол, представила другий напрацьований документ – Дорожню карту енергетичних санкцій: рекомендації щодо санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Після презентації плану дій щодо посилення санкцій проти Росії міжнародна експертна група продовжила роботу й підготувала документ, який деталізує тему енергетичних санкцій, допомагаючи урядам і компаніям у всьому світі формувати пропозиції стосовно санкційної політики щодо Росії. Застосування енергетичних санкцій має підвищити вартість вторгнення в Україну для РФ та допомогти Українській державі захистити територіальну цілісність, свободу й демократичні цінності", - зазначили в ОП.

Автори Дорожньої карти енергетичних санкцій звертають увагу на те, що бюджет Росії базується на доходах від продажу енергоносіїв, насамперед до країн Європи. З 24 лютого Європейський Союз щодня сплачував близько 800 млн дол. США за імпорт російської нафти й газу.

Документ, зокрема, містить рекомендації щодо політичних дій, які допоможуть позбавити Росію цього доходу, мінімізувавши перебої на ринках та у світовій економіці, кажуть в ОП.

Зазначається, що Експертна група підтримує рішення Єврокомісії щодо запровадження повної заборони на імпорт усієї російської нафти.

"Також обґрунтовує поступове ембарго на імпорт газу з РФ. Поряд із цим експерти надають пропозиції, включно з конкретними механізмами, як забезпечити кероване поетапне впровадження такої заборони, водночас зводячи до мінімуму прибутки від експорту російської нафти протягом перехідного періоду. Такі механізми можуть бути розглянуті окремими країнами як пріоритетні. Йдеться про регульований імпортний податок (або тариф) і зберігання коштів за енергоносії на спеціальному ескроу-рахунку", - повдомили в ОП.

Окрему увагу звернуто на додаткові санкційні заходи для запобігання обходу обмежень, накладених на енергетичний сектор. Зокрема, це цілеспрямовані санкції проти постачальників послуг щодо морського експорту в обхід режиму контрольованих продажів.

Крім того, у Дорожній карті запропоновані стратегії для запобігання наслідкам, які дають змогу зробити Європу незалежною від російських енергоносіїв та протидіяти використанню енергетичних ресурсів як зброї.

Також у документі наголошується на важливості відключення Росії від фінансових потоків від експорту газу, оскільки Європа під час війни платить РФ за газ набагато більше, ніж за нафту.

Експертна група акцентує, що європейське ембарго на російські енергоносії має бути частиною скоординованої стратегії ЄС і Сполучених Штатів, яка включатиме синхронні дипломатичні кроки та взаємодію із зацікавленими сторонами у приватному секторі.

Учасники Міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола закликають уряди, а також державні й приватні компанії взяти Дорожню карту як основу для подальшого публічного просування енергетичних санкцій проти Росії задля позбавлення її можливостей фінансувати ведення загарбницької та несправедливої війни проти України.

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, у межах якого – збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні.

Нагадаємо, російській армії, яка має великі втрати після широкомасштабного вторгнення до України, важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів.

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