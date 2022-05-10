"Час надати Україні статус кандидата на членство в ЄС", - Кулеба

"Час надати Україні статус кандидата на членство в ЄС", - Кулеба

Путін був переконаний, що Україна не потрібна Європі, але він помилився.

Очільник Кремля Володимир Путін, розпочавши війну проти України хибно думав, що Україна не потрібна Європі. Тепер Євросоюзу необхідно зробити крок - статус кандидата на членство.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу з німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Одна з причин цьому ця війна почалася полягає в тому, що Путін був переконаний - Україна не потрібна Європі, не стане поруч з нами у випадку війни, він в цьому помилився. Тепер час зробити наступний крок і забрати Україну, надавши їй статус кандидата на членство в ЄС", - сказав Кулеба.

В Україні триває третій місяць війни, після того як 24 лютого диктатор РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.

Від першого дня повномасштабного російського вторгнення українська армія активно відбиває атаки противника, завдаючи йому великих втрат.

Нагадаємо, що Угорщина підтримає вступ України до Євросоюзу.

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