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Туреччина готова увійти до гуманітарної групи ООН щодо України

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Туреччина готова увійти до гуманітарної групи ООН щодо України

Фото: Офіс Президента України

Туреччина в межах Гуманітарної контактної групи готова підтримати зусилля ООН з евакуації та надання гуманітарної допомоги.

Речник президента Туреччини Ібрагім Калин зустрівся з помічником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіном Гріффітсом в Анкарі. 

Про це пише видання Hürriyet. 

Під час зустрічі сторони обговорили гуманітарні ситуацію та питання щодо допомоги Україні.

На зустрічі йшлося, що Туреччина в межах Гуманітарної контактної групи готова підтримати зусилля ООН з евакуації та надання гуманітарної допомоги. Туреччина та ООН підтримуватимуть тісну координацію та співпрацю у запобіганні гуманітарним кризам.

Зазначалося також, що припинення вогню та прогрес у переговорному процесі є важливими для припинення гуманітарної кризи в Україні.

Ібрагім Калин також повідомив у Twitter про готовність Туреччини увійти до гуманітарної групи ООН.

"Наші всебічні ініціативи й надалі спрямовані на припинення війни в Україні та доправлення гуманітарної допомоги. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб війна, яка вступила у свій третій місяць, тривала. Плани встановлення нового порядку шляхом війни призведуть до нових конфліктів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Туреччина відмовилась брати участь у навчаннях НАТО через Грецію.

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