Туреччина готова увійти до гуманітарної групи ООН щодо України

Туреччина в межах Гуманітарної контактної групи готова підтримати зусилля ООН з евакуації та надання гуманітарної допомоги.
Речник президента Туреччини Ібрагім Калин зустрівся з помічником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіном Гріффітсом в Анкарі.
Про це пише видання Hürriyet.
Під час зустрічі сторони обговорили гуманітарні ситуацію та питання щодо допомоги Україні.
На зустрічі йшлося, що Туреччина в межах Гуманітарної контактної групи готова підтримати зусилля ООН з евакуації та надання гуманітарної допомоги. Туреччина та ООН підтримуватимуть тісну координацію та співпрацю у запобіганні гуманітарним кризам.
Зазначалося також, що припинення вогню та прогрес у переговорному процесі є важливими для припинення гуманітарної кризи в Україні.
Ібрагім Калин також повідомив у Twitter про готовність Туреччини увійти до гуманітарної групи ООН.
"Наші всебічні ініціативи й надалі спрямовані на припинення війни в Україні та доправлення гуманітарної допомоги. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб війна, яка вступила у свій третій місяць, тривала. Плани встановлення нового порядку шляхом війни призведуть до нових конфліктів", - йдеться у дописі.
Ukrayna savaşını sona erdirmek ve insani yardım ulaştırmak için çok yönlü girişimlerimiz devam ediyor.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 10, 2022
Üçüncü ayına giren savaşın devam etmesi kimsenin menfaatine değildir.
Savaş yoluyla yeni bir düzen kurma planları yeni çatışmalara yol açacaktır. https://t.co/wfG2cpFexH
Нагадаємо, Туреччина відмовилась брати участь у навчаннях НАТО через Грецію.
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