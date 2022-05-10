Туреччина готова увійти до гуманітарної групи ООН щодо України

Туреччина в межах Гуманітарної контактної групи готова підтримати зусилля ООН з евакуації та надання гуманітарної допомоги.

Речник президента Туреччини Ібрагім Калин зустрівся з помічником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіном Гріффітсом в Анкарі.

Про це пише видання Hürriyet.

Під час зустрічі сторони обговорили гуманітарні ситуацію та питання щодо допомоги Україні.

На зустрічі йшлося, що Туреччина в межах Гуманітарної контактної групи готова підтримати зусилля ООН з евакуації та надання гуманітарної допомоги. Туреччина та ООН підтримуватимуть тісну координацію та співпрацю у запобіганні гуманітарним кризам.

Зазначалося також, що припинення вогню та прогрес у переговорному процесі є важливими для припинення гуманітарної кризи в Україні.

Ібрагім Калин також повідомив у Twitter про готовність Туреччини увійти до гуманітарної групи ООН.

"Наші всебічні ініціативи й надалі спрямовані на припинення війни в Україні та доправлення гуманітарної допомоги. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб війна, яка вступила у свій третій місяць, тривала. Плани встановлення нового порядку шляхом війни призведуть до нових конфліктів", - йдеться у дописі.

Ukrayna savaşını sona erdirmek ve insani yardım ulaştırmak için çok yönlü girişimlerimiz devam ediyor.



Üçüncü ayına giren savaşın devam etmesi kimsenin menfaatine değildir.



Savaş yoluyla yeni bir düzen kurma planları yeni çatışmalara yol açacaktır. https://t.co/wfG2cpFexH — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 10, 2022

Нагадаємо, Туреччина відмовилась брати участь у навчаннях НАТО через Грецію.

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