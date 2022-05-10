Віра Кекелія та Роман Дуда розсекретили стать майбутньої дитини

Ведуча проєкту "ЖВЛ", зірка "Жіночого Кварталу" та співачка Віра Кекелія разом із чоловіком, музикантом Романом Дудою розсекретили стать майбутньої дитини.

Днями артистка ошелешила прихильників звісткою про другу вагітність. Ексклюзивно у "Сніданку з 1+1" закохані привідкрили завісу. Так, пара зізналась, що чекає на хлопчика, який, за прогнозом лікарів, з'явиться на світ у серпні.

Фото: instagram.com/kekeliavera

Роман та Віра вже виховують сина Івана, який з'явився на світ 2020 року. Про те, що у них буде друга дитина, вони дізналися до повномасштабного вторгнення, проте в той період вже багато про це говорили. Ведуча зізналась: до кінця не вірила, що це станеться, а ось Роман відчував можливі події, які зараз відбуваються в Україні.

"Він мені заздалегідь сказав: "Віра, це відбудеться". Я не вірила, що у сучасному світі може відбуватись такий жах. Але найголовніше та найцінніше для мене зараз це нове життя і авжеж мене нічого не може злякати, аби це нове життя з'явилось на світ. Війна застала нас у Києві, ми виїхали на захід України. І в мене більше був страх дороги, те, що я при надії, а багато часу треба провести у машині, не знаючи, що на нас чекає", - поділилась Кекелія.

Щодо імені майбутнього сина, то поки молода родина обирає, але визначатися не поспішає.

"Ні, ім'я ще не обрали. Ми домовились, як і з Іваном – ми побачимо дитину і тоді назвемо. Маємо на думці декілька імен, проте оберемо, коли вже побачимо та познайомимось", - прокоментувало подружжя.

Фото: instagram.com/kekeliavera

Нагадаємо, що Віра Кекелія та Роман Дуда познайомились на вокальному шоу "Голос країни", де разом були учасниками команди Сергія Бабкіна. 17 жовтня 2017 року пара одружилась.

Віра Кекелія вдруге стане мамою – співачка разом із чоловіком прокоментували радісну звістку

На час війни проєкт "ЖВЛ" поступився місцем в ефірі загальнонаціональному інформаційному марафон. Однак, редакція проекту продовжує працювати. Дивіться ексклюзивні інтерв'ю із відомими особистостями про те, як вони переживають війнув Україні і що роблять для перемоги на офіційному YouTube-каналі "ЖВЛ".

Щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube.

Читайте також: